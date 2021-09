4500mAh Battery 50W Charging 120Hz Refresh Rate and up to 12GB RAM Featured Realme X7 Max On Flipkart With Discount: Flipkart पर जल्द ही Big Billion Days Sale शुरू होने वाली है। सेल से पहले भी कई स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount और Exchange Offer मिल रहा है। अगर आप एक दमदार स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप Realme X7 Max को खरीद सकते हैं, जो फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आता है। इस फोन में 64MP कैमरा, 12GB तक RAM, 4500mAh बैटरी और 50W की चार्जिंग मिलती है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: September 27, 2021 8:47 AM IST