4500mAh बैटरी, 65W की चार्जिंग और 12GB तक RAM वाले OnePlus Nord 2 5G पर बंपर ऑफर, Amazon पर मिल रहा इतने हजार का Instant Discount

4500mAh Battery 65W Charging and up to 12GB RAM Featured OnePlus Nord 2 5G On Amazon With Instant Discount: Amazon से आप OnePlus Nord 2 5G को सस्ते में खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन 50MP कैमरा, 12GB तक RAM और 4500mAh बैटरी के साथ आता है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स और इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 16, 2021 8:49 AM IST