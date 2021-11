4500mAh बैटरी, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले OnePlus के इन 5G Phones पर मिल रहा 5980 रुपये तक का Instant Discount, जानें ऑफर्स डिटेल

4500mAh Battery 8GB RAM 128GB Storage Featured OnePlus 5G Phone OnePlus Nord CE 5G OnePlus Nord 2 5G OnePlus 9R 5G and OnePlus 9 on Discount and Exchange Offer on Amazon: भारत में OnePlus के कई स्मार्टफोन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन्हें ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से सस्ते में खरीद सकते हैं क्योंकि अमेजन पर कई ऑफर्स मिल रहे हैं। अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही बेहद ही कम EMI पर खरीदने का मौका भी है। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। आज हम यहां पर 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 4500mAh बैटरी वाले वनप्लस के ऐसे 5G फोन बताएंगे, जिन पर छूट है। इस लिस्ट में OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus 9R 5G और OnePlus 9 5G शामिल हैं। आइये, इनके सभी फीचर्स, कीमत और मिल रहे ऑफर्स के बारे में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: November 30, 2021 3:37 PM IST