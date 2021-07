4500mAh Battery Dual Selfie Camera 48MP Main Camera and 8GB RAM Featured Vivo V19 on Discount Offer On Amazon Sale: आज ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर चल रही Mobile Saving Days Sale का आखिरी दिन है। यह सेल 28 से 29 जुलाई तक के लिए है। इसमें कई स्मार्टफोन्स को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। सेल में Mi सेल लेकर Vivo और Samsung तक के स्मार्टफोन पर बेहतरीन छूट मिल रही है। हालांकि, छूट SBI कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहकों के लिए है। नया फोन खरीदने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों को सेल खत्म होने से पहले ऑफर्स का लाभ उठा लेना चाहिए। Vivo के दो सेल्फी कैमरा और 4500mAh बैटरी वाले Vivo V19 पर भी छूट है। फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और ऑफर्स की डिटेल इस आर्टिकल में पढ़ें।

Published on: July 29, 2021 9:02 AM IST