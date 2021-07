4,500mAh बैटरी, 6GB RAM, 64GB स्टोरेज, 48MP प्राइमरी और 16MP सेल्फी कैमरा समेत कई खूबियों वाले Realme Narzo 20 Pro फोन को सस्ते में खरीदें, Flipkart पर मिल रहा Discount

4500mAh Battery Helio G95 SoC 48MP Quad Rear and 16MP selfie Camera 6GB RAM Featured Realme Narzo 20 Pro on Discount on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Realme Narzo 20 Pro को खरीदने पर ग्राहकों को फायदा हो सकता है, क्योंकि साइट पर इस फोन पर डिस्काउंट के साथ-साथ अन्य कई ऑफर्स उपलब्ध हैं। अभी इस फोन को खरीदने पर Bank of Baroda के कार्ड पर लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही लोग एक्सचेंज ऑफर के तहत अपने पुराने फोन को बेचकर अतिरिक्त पैसे बचा सकते हैं। फोन में 6GB RAM, 5 कैमरे, दमदार प्रोसेसर और बैटरी समेत कई खूबियां दी गई हैं। इसके स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और इस पर मिलने वाले ऑफर के बार में पूरी जानकारी के लिए यह लेख पढ़ें।

Mona Dixit



Last updated on: July 7, 2021 11:53 AM IST