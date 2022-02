4500mAh Battery up to 12GB RAM 256GB Storage Featured Oppo Reno7 5G Oppo Reno7 Pro 5G goes on sale in India on Flipkart with Discount Check here all details: Oppo ने हाल में अपनी फ्लैगशिप Oppo Reno7 Series भारत में लॉन्च की थी और अब यह बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके तहत आने वाले दोनों स्मार्टफोन Oppo Reno7 5G और Oppo Reno7 5G Pro को ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। यहां से खरीदने पर इन डिवाइस पर डिस्काउंट मिल रहा है। स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: February 17, 2022 8:41 AM IST