4500mAh Battery up to 12GB RAM 50MP Rear and 32MP Selfie Camera Featured OnePlus Nord 2 5G on Amazon With Discount and Exchange Offer: Amazon पर स्मार्टफोन्स के लिए कोई विशेष सेल नहीं चल रही है, इसके बाद भी आप कुछ मोबाइल फोन्स को आकर्षक Discount के साथ-साथ EMI और Exchange Offer पर खरीद सकते हैं। अगर आप एक नया फोन खरीदना चाहते हैं, तो OnePlus Nord 2 5G खरीद सकते हैं, जो आकर्षक ऑफर पर मिल रहा है। यह फोन 4500mAh बैटरी, 12GB RAM, 50MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरा के साथ आता है। आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रहे ऑफर और इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: September 8, 2021 8:47 AM IST