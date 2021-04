48MP 13MP 13MP 2MP quad camera 8GB RAM 55W fast charging up to 256GB storage phone iQOO 3 in Flipkart sale with EMI and Exchange offers: Flipkart पर Mobile Phones Flagship Fest चल रही है। इस सेल में कंपनी मिड रेंज और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर Discount दे रही है। साथ ही कई अन्य Offer भी मिल रहे हैं। Flipkart Sale के दौरान iQOO 3 पर कैशबैक और एक्सचेंज जैसे ऑफर मिल रहे हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 15, 2021 2:32 PM IST