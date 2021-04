48MP + 13MP + 13MP Camera 12GB RAM And Android 11 Featured Vivo X60 5G Sale On Amazon Flipkart With HDFC Bank Discount Offer: Vivo ने बेहतरीन कैमरा वाले तीन स्मार्टफोन- Vivo X60, Vivo X60 Pro और Vivo X60 Pro+ लॉन्च किए हैं। तीनों स्मार्टफोन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। फोन को Flipkart और Amazon से खरीदा जा सकता है। इस सीरीज में Vivo X60 सबसे किफायती फोन है, जिसे Discount पर खरीदा जा सकता है। फोन पर Exchange Offer भी मिल रहा है। इस फोन में 5G सपोर्ट, 12GB RAM, 48MP का मेन रियर कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 2, 2021 4:16 PM IST