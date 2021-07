48MP + 13MP + 13MP Camera 4000mAh Battery and up to 12GB RAM Featured iQOO 7 Legend in Amazon Prime Day Sale With Discount: Amazon Prime Day Sale की शुरुआत हो गई है, इस सेल में विभिन्न स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount मिल रहा है। कुछ स्मार्टफोन पर काफी अच्छी डील मिल रही है, जिसका फायदा उठाकर सस्ते में इन फोन्स को खरीदा जा सकता है। ऐसी ही एक डील iQOO 7 Legend पर मिल रही है, जो एक दमदार स्मार्टफोन है। यह फोन 48MP कैमरा, 4000mAh बैटरी और 12GB तक RAM के साथ आता है। फोन पर कूपन डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर आदि भी मिल रहा है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स और इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: July 26, 2021 4:59 PM IST