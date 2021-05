48MP + 13MP + 8MP + 5MP कैमरा, 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज वाले Vivo X50 पर बंपर ऑफर, Amazon Sale में मिल रहा 7000 से ज्यादा का Discount

48MP + 13MP + 8MP + 5MP Camera 8GB RAM and up to 256GB Storage Featured Vivo X50 in Amazon Sale with more than Rs 7000 Discount: Amazon Mobile Savings Days Sale 20 मई को खत्म होने वाली है। इस सेल में कई स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount और Exchange Offer मिल रहे हैं। अगर आप बेहतरीन कैमरे वाला एक स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Amazon Sale से Vivo X50 को खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन 48MP + 13MP + 8MP + 5MP के क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 32MP के फ्रंट कैमरा और 8GB RAM के साथ आता है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें और इसके फीचर्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: May 19, 2021 2:42 PM IST