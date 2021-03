48MP + 50MP + 8MP + 2MP Camera Android 11 Featured OnePlus 9 Pro Sale On Amazon.in And Oneplus.com With SBI Discount And Jio Offer: OnePlus ने पिछले हफ्ते तीन स्मार्टफोन- OnePlus 9 Pro 5G, OnePlus 9 5G और OnePlus 9R लॉन्च किए थे। वनप्लस 9 प्रो स्मार्टफोन 1 अप्रैल से सेल पर आएगा। हालांकि, अगर आप OnePlus Red Cable या Amazon Prime मेंबर हैं, तो आप इस डिवाइस को 31 मार्च से ही खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन कीमत और फीचर्स।

@iabhishekmishr Published on: March 31, 2021 1:49 PM IST