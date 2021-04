48MP + 8MP + 2MP + 2MP Camera up to 6GB RAM and 6000mAh Powered Xiaomi Redmi 9 Power on Discount in Amazon Sale With EMI Offer: Amazon पर Smartphone Upgrade Days सेल चल रही है, जिसमें स्मार्टफोन्स पर 40 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में Redmi 9 Power स्मार्टफोन पर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है। स्मार्टफोन 6000mAh की बैटरी, 48MP का कैमरा और 6GB तक RAM मिलता है। फोन पर 10 फीसदी का Instant Discount मिल रहा है। साथ ही फोन पर EMI ऑप्शन मिल रहा है।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 12, 2021 10:50 AM IST