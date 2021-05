48MP + 8MP + 2MP + 2MP Rear and 16MP + 2MP Front Camera Featured OPPO F17 Pro On Flipkart Sale With Discount: Flipkart Sale में सस्ते में कई स्मार्टफोन मिल रहे हैं, जिसमें आप OPPO F17 Pro को आकर्षक कीमत पर खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 48MP का क्वाड रियर कैमरा और 16MP का डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है। 4015mAh बैटरी वाला यह फोन 6000 रुपये के Discount के साथ मिल रहा है। जानिए इसकी खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

@iabhishekmishr Published on: May 5, 2021 1:17 PM IST