48MP 8MP 2MP triple rear camera 5000mAh battery up to 8GB RAM and 128GB storage 5G phone Realme Narzo 30 Pro at discount in Flipkart sale: Flipkart Smartphones Carnival Sale का आज (20 अप्रैल) आखिरी दिन है। नया 5G फोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट सेल में अच्छा मौका है। सेल के दौरान Realme Narzo 30 Pro 5G सस्ते में मिल रहा है। Discount के अलावा इस फोन पर कई अन्य Offer भी उपलब्ध हैं। आइए आपको Flipkart sale के दौरान Realme Narzo 30 Pro पर मिल रहे Discount-Offers के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Published on: April 20, 2021 3:45 PM IST