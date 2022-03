48MP Camera 12GB RAM 256GB storage 65W support 4500mah Battery Featured OnePlus 9 5G Price cut in India and also on Discount on Amazon: OnePlus 9 5G की कीमत में कटौती हो गई है। कंपनी ने हाल में इसके दाम कर दिए हैं। साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से इसे खरीदने पर प्लेयर्स को तगड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: March 29, 2022 3:26 PM IST