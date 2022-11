48MP Camera 12GB RAM 256GB Storage 66W FlashCharge Feature iQOO 7 5G Getting Big Discount On Amazon Here Price Offers Specifications: iQOO 7 5G स्मार्टफोन जबर्दस्त डिस्काउंट ऑफर्स के साथ Amazon पर बिक रहा है। इस डिवाइस में AMOLED डिस्प्ले से लेकर Snapdragon 870 5G चिपसेट और 66W फ्लैश चार्ज सपोर्ट करने वाली 4400mAh की बैटरी तक दी गई है। 5G फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और उसपर मिलने वाली डील के बारे में जानने के लिए गैलरी में नीचे पढ़ें।

ajay verma



Published on: November 19, 2022 1:43 PM IST