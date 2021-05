48MP कैमरा, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 4500mAh बैटरी वाले OnePlus 9R पर मिल रहा Discount, Amazon Sale से सस्ते में खरीद सकते हैं आप

48MP Camera 12GB RAM + 256GB Storage and 4500mAh Battery Featured OnePlus 9R in Amazon Sale With Discount: Amazon पर इन दिनों Mobile Savings Days Sale चल रही है। आज इस सेल का आखिरी दिन है, जिसमें विभिन्न स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount मिल रहा है। सेल में OnePlus 9R पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। यह फोन प्रीमियम डिजाइन और दमदार फीचर के साथ आता है। डिवाइस Snapdragon 870 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 8GB RAM, 48MP कैमरा और 4500mAh की बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: May 20, 2021 2:37 PM IST