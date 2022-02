48MP Camera 33W Fast Charging 5000mAh Battery 8GB RAM Featured Infinix Zero 5G launched in India check all specification and price: Infinix Zero 5G भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है। इसमें 48MP का मेन कैमरा, 5000mAh की बैटरी और 8GB RAM दी गई है। आइये, इसकी कीमत, लॉन्च ऑफर और सभी स्पेसिफिकेशन जानते हैं।

Mona Dixit



Last updated on: February 14, 2022 1:19 PM IST