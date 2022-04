48MP Camera 33W Flash Charging support 5000mAh Battery 6GB RAM and Qualcomm Snapdragon 662 SoC Featured Oppo F19 on Discount on Amazon: Amazon से इस समय Oppo F19 को सस्ते में खरीदा जा सकता है। 48MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाले इस दमदार स्मार्टफोन में और भी कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स के बारे में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: April 15, 2022 5:29 PM IST