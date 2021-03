48MP कैमरा, 4000mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरा और 8GB तक RAM वाले Samsung Galaxy A51 को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा Discount

48MP camera 4000mAh battery 32MP 32 selfie camera 6GB 8GB RAM phone Samsung Galaxy A51 at discount in Flipkart sale ahead of Galaxy A52 launch: Samsung Galaxy A Series में दो नए स्मार्टफोन Galaxy A52 और Galaxy A72 आ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर इस सीरीज में मौजूद स्माटफोन्स कम कीमत में मिल रहे हैं। अगर आप Samsung Galaxy A51 खरीदना चाह रहे हैं, तो Flipkart Sale में मौका है। Flipkart Electronics Sale में Galaxy A51 20 हजार रुपये से कम में मिल रहा है। आइए इस Discount-Offer के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: March 17, 2021 12:25 PM IST