48MP camera 4000mAh battery 6GB RAM 64GB Storage featured Nokia 5 4 huge discount and EMI offer on Amazon India check features and price: नोकिया के इस साल लॉन्च हुए सस्ते Android स्मार्टफोन Nokia 5.4 की खरीद पर शानदार ऑफर मिल रहा है। Amazon India की वेबसाइट से इसे खरीदने पर 1,500 रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट और EMI ऑफर मिलेगा। फोन में 48MP कैमरा, 4,000mAh बैटरी और 6GB RAM जैसे फीचर्स मिलेंगे।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 3, 2022 8:22 PM IST