48MP कैमरे, 4400mAh बैटरी और 12GB RAM वाला iQOO Neo 5 भारत में हो सकता है iQOO 7 के नाम से लॉन्च, Amazon पर लिस्ट हुआ फोन

48MP Camera 4400mAh Battery And up to 12GB RAM Featured iQOO Neo 5 May Launch In India As iQOO 7 Via Amazon: iQOO 7 सीरीज 26 अप्रैल को भारत में लॉन्च होने वाली है। यह स्मार्टफोन Amazon पर उपलब्ध होंगे। इस सीरीज में दो फोन iQOO 7 और iQOO 7 Legend लॉन्च होने वाले हैं। iQOO ने पहले ही बताया है कि Snapdragon 888 प्रोसेसर वाला डिवाइस 40 हजार रुपये से कम कीमत में आएगा। फोन का स्टैंडर्ड वर्जन iQOO 7 चीन में लॉन्च हुए iQOO Neo 5 का रिब्रांडेड वर्जन होगा। यह फोन Snapdragon 870 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है। फोन में 12GB RAM और Android 11 जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr Published on: April 16, 2021 10:52 AM IST