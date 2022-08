48MP Camera 4500mAh Battery 12GB RAM and Snapdragon 888 5G SoC Featured iQOO 9 SE 5G on Discount on Amazon check price and all specs here: iQOO 9 SE को सस्ते में खरीदा जा सकता है। इसके लिए आपको किसी बैंक के कार्ड या अन्य चीज की जरूरत नहीं है। आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से डिस्काउंट के साथ फोन को खरीद सकते हैं। इसमें 12GB तक RAM के साथ-साथ 4500mAh की बैटरी दी गई है। फोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स बताए गए हैं।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: August 4, 2022 12:33 PM IST