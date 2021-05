48MP camera 4GB RAM 64GB storage 13MP front camera phone Xiaomi Redmi Note 9 available with rs 1500 discount in Flipkart Sale: Xiaomi ने हाल में इंडियन मार्केट में Redmi Note 10 Series स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वहीं, दूसरी ओर Redmi Note 9 Series फोन्स को सस्ते में खरीदने का मौका है। Flipkart Sale के दौरान इस सीरीज के स्मार्टफोन Redmi Note 9 पर बंपर Discount मिल रहा है। Flipkart Big Saving Days Sale May 2021 में Xiaomi Redmi Note 9 स्मार्टफोन 10 हजार रुपये से भी कम में मिल रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 4, 2021 9:24 PM IST