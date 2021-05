48MP camera 4GB RAM 64GB storage 5000mAh battery indian smartphone Micromax IN Note 1 available at discount in Flipkart Big Saving Days Sale: Flipkart पर चल रही बिग सेविंग डेज सेल में बंपर Discount-Offer मिल रहे हैं। ई-कॉमर्स कंपनी Apple से लेकर Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo समेत लगभग सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर छूट दे रही है। अगर आप इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं, तो Flipkart Big Saving Days Sale में अच्छा मौका है। सेल के दौरान Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन सस्ते में मिल रहा है। आइए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 3, 2021 6:50 PM IST