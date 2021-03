48MP camera 5000mAh battery 4GB 64GB 6GB 128GB variant Android 10 phone Micromax In 1 price top features flipkart availability details: Micromax ने In Series का तीसरा स्मार्टफोन Micromax In 1 बाजार में उतार दिया है। इस बजट स्मार्टफोन में 6GB तक RAM, 48MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे। मार्केट में इसकी टक्कर POCO M3, Samsung Galaxy M12 और Redmi 9 Power जैसे स्मार्टफोन्स से होगी। आइए आपको Micromax In 1 के बारे में 5 खास बातें बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: March 19, 2021 2:05 PM IST