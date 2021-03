48MP camera 5000mAh battery 4GB 6GB RAM made in India smartphone Micromax In 1 first sale on 26th march check price features and discount offers: भारतीय ब्रांड Micromax ने पिछले सप्ताह अपने एक और बजट स्मार्टफोन Micromax In 1 को लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की पहली सेल कल यानी 26 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह फोन 5000mAh की दमदार बैटरी, 48MP कैमरा समेत कई दमदार फीचर्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 25, 2021 12:54 PM IST