48MP camera 5000mAh battery 6GB RAM 128GB Storage Qualcomm Snapdragon 480 featured OPPO A74 5G discount offer in Amazon Sale check price and all specs: ओप्पो के बजट 5G स्मार्टफोन A74 5G की खरीद पर अच्छा ऑफर मिल रहा है। इस फोन को Flipkart और Amazon दोनों से खरीदा जा सकता है, लेकिन आपको यह फोन Amazon पर कम कीमत में मिलेगा। यही नहीं, फोन की खरीद पर अच्छे ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 29, 2022 9:07 AM IST