48MP Camera 5000mAh Battery 6GB RAM and MediaTek Dimensity 700 SoC Featured Redmi Note 10T 5G on Discount on Flipkart: Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फोन 48MP कैमरा और 5000mAh बैटरी से लैस है। इसकी कीमत, ऑफर्स और स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Last updated on: April 29, 2022 9:58 AM IST