48MP Camera 5000mAh battery 6GB RAM featured Redmi Note 12 5G first sale on Amazon Check price features and offers: रेडमी के हाल में लॉन्च हुए बजट 5G स्मार्टफोन Redmi Note 12 5G की पहली सेल 11 जनवरी 2023 को दिन के 12 बजे Amazon India और Mi.Com पर आयोजित की जाएगी। रेडमी के इस फोन की पहली सेल में कई कमाल के ऑफर्स मिल रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 7, 2023 2:26 PM IST