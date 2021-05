48MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले सस्ते 5G फोन Realme Narzo 30 Pro पर धमाकेदार offer, Flipkart Realme Days Sale में 4000 का Discount

48MP camera 5000mAh battery 8GB RAM and 128GB storage affordable 5G phone Realme Narzo 30 Pro with rs 4000 Discount in Flipkart Realme Days Sale check offer details: Flipkart पर चल रही Realme Days Sale में कंपनी के स्मार्टफोन्स पर भारी छूट मिल रही है। साथ ही कई अन्य Offer भी दिए जा रहे हैं। अगर आप Realme Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो Flipkart Realme Days Sale में शानदार मौका है। इस सस्ते 5G फोन पर सेल के दौरान 4 हजार रुपये तक का Discount मिल रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 12, 2021 11:51 AM IST