48MP कैमरा, 5000mAh की बैटरी और Android 11 वाले सबसे सस्ते 5G फोन Realme 8 5G की Sale कल, Flipkart से खरीद सकते हैं आप

48MP Camera 5000mAh Battery and Android 11 Featured Cheapest 5G Phone in India Realme 8 5G Sale Tomorrow on Flipkart: Realme ने अपना सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। खैर यह कोई नया स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि ब्रांड ने Realme 8 5G का सस्ता वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 18 मई को Flipkart और Realme.com पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने इसका 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: May 17, 2021 12:58 PM IST