48MP camera 5000mAh battery MediaTek Dimensity 700 SoC 6GB RAM affordable 5g phone Xiaomi Redmi Note 10T Sale via Amazon and mi.com on 26th july with Discount: शाओमी ने इंडियन मार्केट में Redmi Note 10 Series का पांचवां स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G पेश कर दिया है। दो वेरिएंट में आए इस फोन की मार्केट में टक्कर Realme 8 5G, Realme Narzo 30 और Samsung Galaxy M32 जैसे स्मार्टफोन्स से होगी। इसमें 48MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसी खूबियां हैं। आइए आपको Xiaomi Redmi Note 10T 5G के बारे में 5 बड़ी बातें बताते हैं।

Avanish Upadhyay



@ukavanish

@ukavanish Published on: July 20, 2021 2:32 PM IST