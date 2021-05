48MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज वाले Samsung Galaxy M42 5G पर बंपर Offer, Amazon और www.samsung.com पर मिल रहा Discount

48MP camera 5000mAh battery up to 8GB RAM and 128GB storage phone Samsung Galaxy M42 5G available with bumper discount offer on amazon and www.samsung.com: Samsung ने हाल में अपना मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन Galaxy M42 भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। Samsung Galaxy M42 5G को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका है। Launch Offer के तहत कंपनी इस फोन पर बंपर Discount दे रही है। आइए Galaxy M42 5G पर मिल रही डील के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 7, 2021 12:29 PM IST