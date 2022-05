48MP कैमरा, 6000mAh तक बैटरी और 6GB RAM वाले सस्ते फोन्स को और भी कम दाम में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा Discount

48MP Camera 6000mah Battery 6GB RAM Featured smartphone under 15k Samsung Galaxy F12 Samsung Galaxy F22 Redmi Note 10T 5G Redmi Note 9 on Discount on Flipkart: Flipkart पर इस समय चुनिंदा बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 15000 रुपये से कम में 48MP कैमरा वाले अच्छे फोन्स खरीदना चाहते हैं तो अभी अच्छा मौका है। हम यहां सैमसंग और रेडमी के ऐसे फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स बताने वाले हैं। आइये, जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: May 12, 2022 2:04 PM IST