6000mAh Battery 48MP Camera 65W Fast Charging Support 144Hz Display Featured Asus Rog Phone 5s First Sale today in India At Flipkart check all Specification price and offer: Asus Rog Phone 5s की आज से भारत में बिक्री शुरू हो जाएगी। पहली सेल के दौरान इस गेमिंग स्मार्टफोन को खरीदने पर लोगों को बेहतरीन ऑफर्स मिलेंगे। स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, कीमत और सेल डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: February 18, 2022 8:40 AM IST