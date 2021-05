48MP Camera 6GB RAM + 128GB Storage and 5000mAh Battery Featured Oppo A74 5G In Amazon Sale With Rs 3000 Discount: Amazon Sale का आज आखिरी दिन है। ई-कॉमर्स वेबसाइट से कई स्मार्टफोन को Discount के साथ खरीदा जा सकता है। इन फोन्स पर बैंक डिस्काउंट के साथ-साथ Exchange Offer और EMI ऑप्शन भी मिल रहा है। सेल में Oppo A74 5G स्मार्टफोन को भी Discount पर खरीद सकते हैं। यह फोन 6GB RAM + 128GB स्टोरेज, 48MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: May 7, 2021 10:12 AM IST