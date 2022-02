48MP Camera 6GB RAM featured Samsung Smartphone under 20k including Samsung Galaxy F22 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy F41 Samsung Galaxy A12 on Discount on Amazon: Samsung के 48MP कैमरा वाले ऐसे स्मार्टफोन पर छूट मिल रही है, जिनकी कीमत 20000 रुपये से कम है। हालांकि, यह ऑफर केवल ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से खरीदने पर ही मिल रहा है। आइये, इसके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स के बारे में बताया गया है।

Mona Dixit



Published on: February 23, 2022 12:43 PM IST