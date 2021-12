48MP Camera up to 7000mAh Battery and 6GB RAM Featured Samsung Galaxy M12 Tecno POVA 2 Redmi Note 10 Lite and Samsung Galaxy M21 2021 Edition on Discount On Amazon: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से अभी 48MP कैमरा वाले फोन्स को छूट में खरीदने के लिए मौका मिल रहा है। इन सभी फोन्स की कीमत 15000 रुपये से कम है। हैंडसेट की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और मिल रहे ऑफर्स के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: December 21, 2021 2:47 PM IST