48MP Camera 8GB RAM 128GB Storage 4310mAh Battery Android 11 Featured Oppo F19 Pro Plus 5G on DIscount on Flipkart: 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Oppo F19 Pro Plus को अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। फोन में 48MP कैमरा और 4310mAH बैटरी के साथ-साथ कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशन और इस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: December 30, 2021 8:57 AM IST