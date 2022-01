48MP Camera 8GB RAM 128GB Storage and 4300mAh Battery Featured Vivo X60 on Discount EMI and Exchange Offer on Amazon: Vivo X60 में 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज दिया गया है। इसकी बैटरी भी काफी दमदार है। फोन में 48MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसे अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट से सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर मिल रहे ऑफर्स, सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए नीचे पढें।

Mona Dixit



Published on: January 5, 2022 8:36 AM IST