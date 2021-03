48MP Camera 8GB RAM + 128GB Storage Oppo F19 Pro Plus 5G Sale On Amazon Discount and EMI Offers: Oppo ने मिड रेंज सेगमेंट में हाल में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है। OPPO F19 Pro+ 5G स्मार्टफोन को आप ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन आकर्षक डिस्काउंट और दमदार फीचर्स के साथ आता है। फोन में 48MP के मेन लेंस वाला क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले इस फोन में AMOLED डिस्प्ले और 4310mAh की बैटरी जैसे फीचर दिए गए हैं। आइए जानते हैं Amazon से इस फोन को किन Offers के साथ खरीदा जा सकता है।

March 23, 2021