48MP Camera 8GB RAM 4310mAh Battery And Mediatek Dimensity 800U 5G SoC Featured Oppo F19 Pro+ 5G on Discount on Amazon and Flipkart: Oppo F19 Pro+ 5G स्मार्टफोन को अभी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें 48MP कैमरा के साथ-साथ 8GB RAM और कई धांसू फीचर्स मिल रहे हैं। फोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: June 15, 2022 12:44 PM IST