48MP camera 8GB RAM 4310mAh battery featured Oppo F19 Pro Plus 5G discount offer on Flipkart Sale check price and features: ओप्पो के पिछले साल लॉन्च हुए Oppo F19 Pro+ 5G पर अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। यह फोन 8GB RAM, 48MP कैमरा, 4310mAh की बैटरी जैसे फीचर से लैस है। आइए, जानते हैं इस फोन पर मिलने वाले सभी ऑफर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 30, 2022 8:56 AM IST