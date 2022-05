48MP camera 8GB RAM 5000mAh battery 33W fast charging speed featured Realme Narzo 50 Pro 5G launched in India see first look and specifications: रियलमी ने आज भारत में अपना किफायती 5G स्मार्टफोन Realme Narzo 50 Pro 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर के साथ 8GB RAM मिलेगी। फोटोज में देखें इस नए-नवेले स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक और जानें इसकी कीमत और फीचर्स।

Manisha



Published on: May 18, 2022 2:26 PM IST