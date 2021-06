48MP Camera Android 11 and up to 12GB RAM + 256GB Storage Featured iQOO 7 Legend 5G in Amazon Sale With Discount: Amazon पर Mobile Savings Days Sale चल रही है। 9 जून से शुरू हुई Amazon Sale 12 जून तक चलेगी, जिसमें No-cost EMI, Exchange Offer और Bank Discount मिल रहा है। अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो iQOO 7 Legend 5G को खरीद सकते हैं। फोन में 12GB RAM /8GB RAM, 256GB तक स्टोरेज और 48MP का कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रहे ऑफर और Discount की पूरी डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: June 10, 2021 12:13 PM IST