48MP Camera up to 12GB RAM and Android 11 OS Featured iQOO 7 Legend 5G Pre Order From 1 May On Amazon With Discount: iQOO 7 Legend 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। 12GB RAM और 256GB तक की स्टोरेज वाला यह डिवाइस Snapdragon 888 प्रोसेसर, 48MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 4000mAh बैटरी के साथ आता है। फोन भारत में बेहद किफायती कीमत पर लॉन्च हुआ है और Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस पर डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहे हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 26, 2021 2:52 PM IST