48MP camera up to 256GB storage 12GB RAM Android 11 5G phone iQOO 7 pre-order starts from 1 may discount up to rs 4000 via www.amazon.in and www.iQoo.com: iQOO ने हाल में इंडियन मार्केट में iQOO 7 5G और iQOO 7 Legend 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। अगर आप iQOO 7 को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 1 मई से इसके लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो रहा है। iQOO 7 pre-order करने वाले ग्राहकों को फोन पर भारी Discount भी मिलेगा। आइए आपको iQOO 7 5G की कीमत, प्री-ऑर्डर और स्पेसिफिकेशन्स की पूरी डिटेल बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 30, 2021 12:13 PM IST