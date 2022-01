48MP कैमरा, 5000mAh तक बैटरी और 8GB तक RAM वाले Oppo के इन फोन्स पर शानदार ऑफर्स, Flipkart से 616 रुपये की शुरुआती EMI पर खरीद सकते हैं आप

48MP Camera up to 5000mAh Battery and 8GB RAM Featured Oppo A74 5G Oppo F17 Pro Oppo F19 Oppo Reno5 Pro 5G and Oppo Reno4 Pro 5G on Cashback and EMI Offer on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से Oppo के 48MP कैमरा वाले स्मार्टफोन्स को बेहद कम EMI पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा इन पर कैशबैक ऑफर भी है। इनमें 5000mAh तक की बैटरी और 8GB तक RAM भी मिलती है। इन हैंडसेट की कीमत, इन पर मिल रहे ऑफर्स और सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं।

Published on: January 24, 2022 3:42 PM IST